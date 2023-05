Attaque "massive" à Kiev, expulsions en Russie... Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

Russie : deux morts dans des frappes près de la frontière. Deux personnes ont été tuées samedi dans des frappes sur des régions frontalières de l'Ukraine, ont annoncé les autorités régionales russes, à l'heure où le territoire fait face à une série inédite d'attaques. "Une personne est morte. Il s'agit d'un agent de sécurité dans une entreprise de la ville. Au moment de la frappe, il se trouvait dans la rue", a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.

Un oléoduc russe visé dans l'ouest. Ailleurs en Russie, deux drones ont endommagé un bâtiment d'où est administré un oléoduc dans la région de Pskov, dans l'ouest, a fait savoir samedi son gouverneur Mikhaïl Vedernikov. Aucune victime n'a été signalée et une enquête est en cours. Ces dernières semaines, les attaques de drones en Russie se sont multipliées, généralement dans les régions limitrophes de l'Ukraine. Moscou a accusé Kiev - et ses soutiens occidentaux - du nombre croissant d'attaques et d'opérations de sabotage. D'une manière générale, l'Ukraine rejette ces accusations.