Attention à cette vidéo émouvante montrant les adieux d'un père ukrainien à sa fille (il est Russe)

La première trace que nous retrouvons de ces images remonte effectivement au 21 février, soit trois jours avant le déclenchement du conflit. Elle est alors partagée sur Telegram par un certain Ivan Prikhodko. Derrière ce compte aux 29.000 abonnés, le maire de Horlivka (Gorlovka en russe), une ville située dans le Donbass et contrôlée par les séparatistes pro-russes. Or, la légende - écrite en russe - qui accompagne la vidéo dépeint une réalité radicalement différente.

Selon l'édile pro-russe, il ne s'agirait pas d'un soldat ukrainien mais, au contraire, d'un homme "resté dans la ville pour défendre la république populaire du Donbass", du nom de ce territoire séparatiste ukrainien autoproclamé indépendant en 2014. Ce "chef de famille", affirme-t-il, aurait décidé de "raccompagner sa femme et sa fille de Horlivka vers la Russie" afin de "fuir l'agression ukrainienne".