Le spectre de Tchernobyl à Zaporijia, les soldats russes commencent à manquer... Le point sur la situation en Ukraine

Le satellite de la discorde. La Russie met en orbite, mardi 9 août, un satellite iranien d'observation dont le lancement suscite des inquiétudes, certains responsables occidentaux craignant que Moscou ne l'utilise pour soutenir son offensive en Ukraine. Le lancement du satellite de télédétection Khayyam par une fusée Soyouz était prévu depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan à 7h52 (heure française) selon l'Agence spatiale russe (Roscosmos). Nommé en l'honneur du poète et savant persan Omar Khayyam (1048-1131), il a notamment pour but de "surveiller les frontières du pays", d'améliorer la productivité agricole, de contrôler les ressources hydriques et les catastrophes naturelles, d'après l'Agence spatiale iranienne.

Pour les États-Unis, le programme spatial iranien est destiné à des fins militaires plus que commerciales. Le quotidien américain The Washington Post a d'ailleurs rapporté que la Russie "envisage d'utiliser le satellite pendant plusieurs mois" avant d'en céder le contrôle à l'Iran. Ce que réfute Téhéran. "Aucun pays tiers ne peut accéder aux données" envoyées par le satellite via un "algorithme de cryptage", a assuré l'Agence spatiale iranienne, en dénonçant des affirmations "fausses" du journal.