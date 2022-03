Guerre en Ukraine : au moins 8 morts après une frappe contre un centre commercial de Kiev

Kiev toujours sous les bombes et les obus russes. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est un centre commercial de la capitale ukrainienne - Retroville - qui a été pris pour cible par l'armée russe. Au moins huit morts sont à dénombrer, ont indiqué les autorités. Un premier bilan, effectué par un journaliste de l'AFP présent sur place, faisait état de six personnes décédées. Un autre homme, couvert de poussière, a lui été sorti des débris par les secours. Ce lundi matin, les pompiers et militaires sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de secourir d'éventuels autres survivants ou de rechercher d'autres victimes.