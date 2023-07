Guerre en Ukraine : au moins 9000 civils tués après 500 jours de combats

Un bilan de plus en plus lourd. Le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine, le début d'une guerre qui atteint ce samedi son 500ᵉ jour de combats. En ce triste anniversaire, l'ONU dénonce les pertes en vies humaines civiles. Selon l'organisation, plus de 9000 civils, dont 500 enfants, ont déjà été tués durant ce conflit.