Guerre en Ukraine : au moins huit personnes tuées à Kharkiv par une frappe aérienne russe

Le bilan n'est peut-être pas définitif mais il est déjà lourd. Ce mardi, les autorités ont annoncé qu'au moins huit personnes ont été tuées et six blessées ce jour par une frappe aérienne sur une zone résidentielle de Kharkiv, grande ville de l'est de l'Ukraine sur laquelle les forces d'invasion russes mènent l'assaut.

"Huit personnes sont mortes, six ont été blessées et 38 personnes ont été secourues" après "une frappe aérienne" sur un immeuble, a déclaré sur Facebook le service ukrainien des situations d'urgence, publiant des photos de secouristes intervenant dans un bâtiment très endommagé.