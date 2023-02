Auchan accusé de contribuer à l'effort de guerre russe : qu'est-il reproché à l'enseigne française ?

Propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM) basée dans le Nord, l'entreprise a réagi en deux temps. En début de journée, la direction s'est dite "très surprise". "Nous sommes en train de vérifier les éléments affirmés, mais, à date, les éléments en notre possession ne corroborent pas" les allégations du Monde, a-t-elle indiqué à l'AFP.

En fin d'après-midi, le groupe a publié un communiqué. "Auchan Retail dément catégoriquement les faits relatés par cette enquête et leur interprétation", martèle-t-il. Les faits avancés "ne sont nullement corroborés par la réalité de (nos) recherches internes qui confirment, elles, le strict respect des réglementations en vigueur", met-il en avant. "Nataliya Z. nie les propos que lui prête Alekseï R. qui ne travaille plus pour l’entreprise depuis septembre 2022 ayant subitement quitté le pays. Pour Auchan et ses équipes, cette commande était une commande de la mairie de Saint-Pétersbourg destinée aux populations soutenues par elle", argue Auchan. En outre, "rien dans (cette commande) n’était alors de nature à susciter des interrogations de la part de l’entreprise sur une destination finale particulière", assure l'enseigne de grande distribution. "Nous ne finançons et participons de façon volontaire et active à aucune collecte destinée aux forces russes", conclut-elle.