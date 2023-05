Avancée de l'Ukraine ou progression de la Russie ? Le flou persiste sur le sort de Bakhmout

La bataille de Bakhmout est-elle en train de basculer ? Après des mois de résistance, Kiev a revendiqué, pour la première fois depuis de longues semaines, des gains territoriaux près de la ville dévastée, haut-lieu de féroces combats à l'est. L'armée ukrainienne dit avoir repris ces dernières heures du terrain aux troupes russes. "L'opération défensive en direction de Bakhmout se poursuit. Nos soldats avancent dans certaines zones du front, et l'ennemi perd de l'équipement et des troupes", a indiqué, samedi 13 mai, sur Telegram le commandant de troupes terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky.

La veille déjà, le vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Malyar, avait assuré que les soldats de Kiev "(avaient) progressé de deux kilomètres près de Bakhmout", ajoutant qu'"aucune position dans Bakhmout n'(avait) été perdue cette semaine". Sans confirmer explicitement toute percée de ses défenses, après l'affirmation mercredi par un autre haut responsable ukrainien d'un recul des forces de Moscou, le ministère russe de la Défense avait évoqué, dès jeudi, un redéploiement d'unités dans la zone du "réservoir de Berkhivske", afin de "renforcer la durabilité de la défense".