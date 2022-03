Guerre en Ukraine : Gérald Darmanin en Pologne ce jeudi

Gérald Darmanin sera ensuite en Roumanie, vendredi, en compagnie de son homologue allemande, pour coordonner l'arrivée des réfugiés fuyant massivement le conflit ukrainien et "regarder les questions de sécurité", a-t-il annoncé mardi.

"Je me rends jeudi et vendredi, à la demande du président de la République (Emmanuel Macron), en Pologne et en Roumanie, en commun avec la ministre allemande de l'Intérieur", Nancy Faeser, a indiqué Gérald Darmanin lors d'une audition au Sénat sur l'accueil des réfugiés ukrainiens.