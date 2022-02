Guerre en Ukraine : avec une vidéo détournée de parachutiste, la désinformation migre sur TikTok

Symbole de la force de frappe du réseau social, la séquence a rapidement dépassé les 10, 20, puis 30 millions de visionnages. Et ce alors même que cette vidéo... n'a rien à voir avec le conflit actuel ! Derrière le compte qui l'a postée, un certain "romanadler123", utilisateur dont on retrouve également la trace sur Instagram. Sur la plateforme américaine, son profil nous permet de découvrir en un instant que la vidéo virale du saut en parachute n'a rien de récent.

Elle apparaît dans ses publications dès le 25 août 2015, il y a donc plus de six ans. Si les images peuvent contribuer à faire penser que l'armée russe envahit l'Ukraine avec facilité et dans la bonne humeur, il convient de ne pas prendre pour argent comptant une telle séquence virale.