Guerre en Ukraine : Bakhmout, un "champ de ruines" aux mains des Russes ?

Le ministère russe de la Défense a rapidement confirmé la prise de Bakhmout, permettant à Vladimir Poutine d’adresser ses félicitations aux "unités d'assaut de Wagner de même que tous les militaires des unités des forces armées russes qui leur ont fourni le soutien nécessaire". Or, cette victoire est à considérer avec la plus grande prudence, étant encore démentie par Kiev. Samedi soir, la vice-ministre de la Défense reconnaissait une situation "critique". De la ville, "il ne reste rien", s’est ensuite désolé le président ukrainien, en marge du sommet du G7 au Japon. "Aujourd'hui, Bakhmout est simplement dans nos cœurs", a réagi Volodymyr Zelensky, se montrant vague à propos du sort de la ville. Avant de préciser, quelques heures plus tard, que si les troupes russes étaient présentes dans la localité, elle n'était "pas occupée".

De son côté, l’armée ukrainienne communique toujours sur la poursuite des combats. "Se battre pour la ville de Bakhmout ne s'arrête pas", a soutenu l'état-major des armées sur Facebook, tandis que la vice-ministre de la Défense a affirmé que les soldats ont "encerclé partiellement" la ville grâce à une percée sur les flancs du nord et du sud. L'avenir de la commune du Donbass, un objectif de guerre de Vladimir Poutine, fait de toute évidence l’objet d’une véritable campagne de propagande.