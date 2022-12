Ukraine : Bakhmout, ville clé sur le point de tomber aux mains des Russes ou nouvel échec pour Moscou ?

Véritable tournant dans la bataille de Bakhmout ou simple propagande russe ? Mercredi 30 novembre, la Russie a annoncé avoir pris trois villages situés près de la ville-clé, au cœur des attentions russes ces dernières semaines. Aujourd'hui, cette ville de l'est de l'Ukraine est largement détruite, alors que Moscou cherche à la conquérir depuis l'été dernier. Pour l'heure, elle n'est pas encore tombée dans le giron des Russes.

Ces "gains" sont loin d'être une victoire majeure pour Moscou. En effet, les deux villages repris sont situés à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville stratégique du Donbass. Le premier est situé à environ 25 km au nord de Bakhmout, et le second à une vingtaine de kilomètres au sud. "À la suite d'actions offensives, les soldats russes ont libéré les localités de Bilogorivka et Perche Travnia" (village appelé Ozarianyvka en ukrainien), a affirmé le ministère russe de la Défense mercredi. Plus tard cette même journée, il a annoncé la prise d'une troisième localité au sud de la ville, Andriivka.