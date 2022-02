Bataille de Kiev : faire tomber Volodymyr Zelensky, l’objectif de l'armée russe ?

Sur place, les troupes russes continuent leurs offensives en direction de Kiev. "L'ennemi ayant été repoussé par les défenseurs de Tcherniguiv, il cherche à contourner la ville pour attaquer la capitale. Pour cela, il se jette dans la direction Kosoltets-Brovary et Konotop-Nejine-Kiev. Konotop est tombé", précise le ministère des Armées à la mi-journée. Jeudi, des sources militaires occidentales avaient indiqué que les forces russes avaient déjà acquis "une supériorité aérienne totale" en Ukraine.

Ce midi, des combats étaient toujours en cours dans le quartier d'Obolon, et autour des localités de Dymer et Ivankiv, respectivement à 45 et 80 km de Kiev. Mais le ministère ukrainien de la Défense s'inquiète surtout de plusieurs opérations de sabotage menées par des commandos de soldats russes en reconnaissance et qui coûtent la vie de civils ukrainiens.

Face à la menace de plus en plus présente, notamment pour les "infrastructures civiles", l'état-major a appelé aux civils du quartier de prendre les armes. "Nous demandons aux citoyens de nous informer des mouvements ennemis, faites des cocktails Molotov, neutralisez l'occupant !", écrit-il sur Facebook.