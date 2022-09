Ukraine : battu, poignardé, un Britannique capturé par l'armée russe raconte son calvaire

Il est l'un des cinq Britanniques capturés en Ukraine par l'armée russe et libérés après un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev. Aiden Aslin, 28 ans, raconte au tabloïd britannique The Sun les conditions effroyables dans lesquelles il a dû survivre depuis sa capture, en avril, à Marioupol.

Engagé aux côtés des forces ukrainiennes, Aiden Aslin a été fait prisonnier lors de la reddition à Marioupol, en avril dernier. "Le soldat a demandé en russe 'd''où es-tu ?' Je lui ai dit que j'étais de Grande-Bretagne et il m'a donné un coup de poing au visage", raconte l'ancien prisonnier au Sun.

Selon son récit, il a ensuite été séparé des autres prisonniers et interrogé à l'arrière d'un véhicule blindé. "L'officier fumait une cigarette et s'est agenouillé en face de moi pour me demander 'tu sais qui je suis ?' J'ai dit non et il a répondu en russe : 'je suis ta mort'. Il a dit 'tu vois ce que je t'ai fait ?' Il a montré mon dos. Il m'a montré son couteau et j'ai réalisé qu'il m'avait donné un coup avec."