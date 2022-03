Guerre en Ukraine : censurés et menacés, les médias occidentaux quittent la Russie

Le réseau italien de la Rai a, lui, annoncé qu'il collectera ses informations depuis les "pays voisins et (la) rédaction centrale en Italie". "Cette mesure est rendue nécessaire afin de protéger la sécurité des journalistes sur place et la plus grande liberté possible dans l'information concernant ce pays", poursuit la chaîne dans un communiqué. Toujours au niveau européen, les chaînes publiques allemandes ARD et ZDF ont fait le choix de suspendre "pour l'instant" les reportages depuis les studios de Moscou. La chaîne d'information en continu CNN, elle, a coupé sa diffusion en Russie.