VIDEO - Guerre en Ukraine : à Berlin, l'accueil des réfugiés dans un village de conteneurs

Dans ce village un peu particulier vît Roman Kovel âgé 28 ans. Il a été victime d'une attaque d'artillerie à Lyssytschansk en Ukraine, et a dû être amputé des deux jambes. Originaire de Lviv, le jeune homme a pris la direction de l'Allemagne dans l'espoir d'obtenir rapidement une prothèse. Mais cela prend du temps. Sa femme Svitlana aide son mari au quotidien. Elle a par exemple rassemblé des plaques de bois pour lui permettre l'accès à leur logement en chaise roulante.

Pour ne pas déranger les voisins, elle monte et démonte la rampe à chaque fois. "Les soins médicaux sont corrects. Le seul problème, c'est l'attente. Mais c'est normal. Ici, il y a des lois - pas comme chez nous", explique Svitlana. "Nous sommes simplement habitués à d'autres lois et à d'autres procédures, à des rendez-vous médicaux plus rapides, à un traitement plus rapide. Ici, c'est de meilleure qualité, mais ça prend plus de temps."

Quelque conteneurs plus loin habitent Albina Kirsan, enceinte de quatre mois, et son mari Yassin Chamrokhi. Ils ont quitté tous les deux Marioupol en mars dernier pour venir se réfugier à Berlin. Pour le moment, ils voient leur avenir ici. "Nous allons avoir un bébé ici, nous avons l'intention de rester ici. Nous aimons beaucoup Berlin et nous avons déjà reçu beaucoup d'aides. Il y a une belle mentalité ici et les gens sont très sympas", explique Albina.

Le couple souhaite donner un prénom allemand à leur fils, peut-être Adam ou Leo. En raison de la grossesse d'Albina, le couple s'est vu promettre 450 euros supplémentaires de la part des autorités allemandes. Ils devraient également recevoir une poussette gratuitement.