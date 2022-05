Biélorussie : l’armée lance un exercice militaire "surprise", les Russes renforcent leurs positions

D'après le média, le site abriterait également des radars mobiles et deux véhicules de type Pantsir pour la défense aérienne du lieu. En outre, "divers camions et de tracteurs militaires ont été vus, ainsi que 7 grandes tentes d'une capacité de 40 à 50 personnes" et des plus petites, dont certaines "vraisemblablement" pour les officiers, complète Belarusky Hajun, qui s'appuie sur des images satellites. Depuis deux mois, Kiev soupçonne le Bélarus d'envisager d'envoyer des troupes en Ukraine.