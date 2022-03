Guerre en Ukraine : Marioupol sous blocus, centrale nucléaire attaquée... Le point sur la situation

Le port stratégique de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine, est soumis à un "blocus" de l'armée russe et à des attaques "impitoyables", a indiqué dans la nuit de vendredi à samedi le maire de la ville, au dixième jour de l'invasion russe en Ukraine. "Pour l'instant, nous cherchons des solutions aux problèmes humanitaires et tous les moyens possibles pour sortir Marioupol du blocus", a expliqué Vadim Boïtchenko, dans un message publié sur le compte Telegram de la mairie.