C'est quoi le "système Swift", dont plusieurs alliés veulent exclure la Russie ?

Swift est l'un des plus importants réseaux de messagerie bancaire et financière, créée en 1973 pour remplacer la technologie vieillissante du Télex. C'est une société basée à Bruxelles, qui se veut neutre, est organisée en coopérative de banques, et dont l'acronyme signifie en anglais : Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Société pour la télécommunication financière interbancaire mondiale, NDLR).

Au quotidien, vous en utilisez le code BIC pour vos virements bancaires, dont elle est à l'origine, et qui permet d'identifier toute banque par un code unique composé de 8 à 11 caractères, prenant en compte le nom de la banque, son pays d'origine, et même l'agence ayant traité l'ordre en question. Plus globalement, le système Swift permet le transit des ordres de paiement entre banques, des transferts de fonds de la clientèle des banques, ou de ceux émis pour acheter ou vendre des valeurs mobilières.