Canons Caesar, drones, engins amphibies... Les armes que Kiev vient de commander à des industriels français

Pour faire face à la demande, l'industriel a accéléré la production du Caesar, passant de 36 mois à 18 pour sa fabrication, et de deux exemplaires produits chaque mois à six désormais. Nexter a également passé un contrat avec une entreprise ukrainienne pour assurer la maintenance des Caesar et des blindés AMX-10, et même produire certaines pièces du Caesar localement, ainsi qu'un autre pour installer des armements sur des véhicules militaires ukrainiens.

Arquus a de son côté passé un contrat pour entretenir et produire sur place certaines pièces de véhicules de l'avant blindé (VAB), que la France a cédé à plus de 100 exemplaires à Kiev. CEFA, une PME alsacienne, va de son côté fournir huit robots lourds SDZ de déminage ainsi que huit engins amphibies permettant le franchissement de cours d'eau. Ces plateformes automotrices de 25 mètres, équipées de boudins gonflables, peuvent chacune supporter un char lourd. Elles peuvent être utilisées comme bac pour traverser un fleuve ou assemblées pour former un pont.