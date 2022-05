Guerre en Ukraine : "Capituler n'est pas une option", assure la résistance ukrainienne à Azovstal

Au lendemain de l'évacuation des derniers enfants, des dernières femmes et personnes âgées, samedi 7 mai, il reste encore "un grand nombre de civils et de militaires" dans les sous-sols, a d'ailleurs déploré Ilya Samoïlenko. "Certains ont besoin de soins d'urgence. Il faut les évacuer", a-t-il imploré l'aide de Kiev et de la communauté internationale. Malgré ces difficultés, les derniers combattants sont déterminés à défendre la population ukrainienne, coûte que coûte. "Nous allons nous battre à tout jamais pour la justice", a renchéri Denys Prokopenko. "Nous allons tout faire pour évacuer les civils et les blessés."