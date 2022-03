Guerre en Ukraine : pour éviter la Russie, le plus long vol du monde va parcourir près de 17.000 km

Ce sera bientôt le plus long vol de passagers du monde jamais effectué. Cathay Pacific prévoit de rediriger son New York-Hong Kong pour éviter l'espace aérien russe. Au lieu d'emprunter une route conventionnelle, en passant par le Groenland, la Russie, la Mongolie puis la Chine, la nouvelle trajectoire de vol déroutera les avions de la compagnie hongkongaise sur une voie aérienne plus au Sud, au-dessus de l'océan Atlantique, de la Royaume-Uni, du sud de l'Europe et, enfin, de l'Asie centrale.

Ce nouveau plan de vol sera "juste en dessous des 9000 miles nautiques", soit 16.668 kilomètres, parcourus en quelque 17 heures, a précisé, mardi 29 mars, Cathay Pacific dans une note que l'AFP et Bloomberg ont pu consulter. Cette liaison au départ de l'aéroport international John F. Kennedy sera ainsi plus longue en distance, mais non en durée, que celle de Singapore Airlines qui couvre les 15.343 kilomètres séparant Hong Kong et New York en 18 heures.