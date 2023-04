Guerre en Ukraine : ce qu'Emmanuel Macron attend de son voyage en Chine

"La Chine est le seul pays au monde en mesure d’avoir un impact immédiat et radical sur l’évolution du conflit, dans un sens ou dans l’autre", admet l’Élysée, qui voit en ce voyage officiel une occasion de réfléchir à "une solution à cette guerre à moyen terme" et de prévenir Xi Jinping : "soutenir militairement la Russie" serait "une décision funeste, un effet stratégique majeur sur le conflit". Pour rappel, le président chinois a effectué la semaine dernière une visite en grande pompe à Moscou.

Pékin n’apporte pas son soutien direct à Vladimir Poutine dans le conflit, mais n’a jamais condamné l’invasion russe de l’Ukraine, en février 2022, et a récemment proposé un plan de paix qui laisse l’Union européenne sceptique sur ses chances de succès. Ce texte se décline en douze points et appelle notamment à la reprise du dialogue entre l’Ukraine et la Russie en renonçant à "la mentalité de la guerre froide". "Nous devons être francs : la manière dont la Chine continuera de réagir face à la guerre de Poutine sera un facteur déterminant de l’avenir des relations entre l’UE et la Chine", a souligné Ursula von der Leyen le 30 mars depuis Bruxelles. La cheffe de la Commission sera aux côtés d’Emmanuel Macron pour peser dans les discussions.