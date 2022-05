Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de l'évacuation des rescapés de l'usine Azovstal

Sur place, les premiers rescapés qui témoignent sont épuisés, traumatisés. Après deux mois enfermée, une dame n'a ainsi qu'un sac plastique et seulement quelques provisions, témoigne la journaliste de LCI Solenn Riou, envoyée sur place. Sa voisine, sous le poids de l'émotion, ne cache d'ailleurs plus ses larmes et sa faim. "Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est effrayant de vivre dans un abri, dans un sous-sol humide et qui tremble !", raconte Yelena, en larmes, au micro de TF1. Ce mardi, "j'ai vu le soleil pour la seconde fois en soixante jours".