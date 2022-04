Guerre en Ukraine : ce que l'on sait des discrètes filles de Vladimir Poutine, visées par des sanctions occidentales

Des clichés de leur enfance montrent les deux fillettes blondes aux côtés de leurs jeunes parents, comme dans le tweet ci-dessus. Vladimir Poutine a divorcé de Lioudmila Poutina en 2013, alors qu'il était déjà au pouvoir en Russie depuis plus d'une décennie. La première épouse de Vladimir Poutine, une ancienne hôtesse de la compagnie aérienne russe Aeroflot, aura été vue à plusieurs reprises à ses côtés, lors de sommets internationaux ou de cérémonies religieuses, mais jamais leurs filles. L'âge adulte de Maria et Katerina est encore moins documenté que leur enfance, et les quelques informations qui semblent se recouper n'ont jamais été confirmées par le Kremlin. Selon les seuls éléments distillés par le récit officiel, elles auraient reçu leur éducation supérieure en Russie, parleraient plusieurs langues étrangères, et vivraient sur le territoire russe.