Guerre en Ukraine : ce que l'on sait du bombardement d'un théâtre abritant "plus d'un millier de personnes" à Marioupol

"Cynisme et cruauté". D'après une photo du théâtre prise lundi, publiée par la société américaine de technologies spatiales Maxar Technologies, et consultée par l'AFP, le mot "enfants" aurait pourtant été écrit sur le sol, en immenses lettres blanches et en russe, devant et derrière le bâtiment.

"Il est impossible de trouver les mots pour décrire le niveau de cynisme et de cruauté avec lequel les envahisseurs russes anéantissent les habitants pacifiques" de Marioupol, s'est indignée la mairie dans son communiqué.