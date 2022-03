Accès restreint aux médias BBC, Deutsche Welle, Meduza et Svoboda en Russie

Sur son compte Telegram, le média Meduza a indiqué que son site ne s'ouvrait plus chez "une partie de ses utilisateurs" en Russie, mais a précisé ne pas avoir reçu pour l'heure de notification des autorités sur un blocage.

Deutsche Welle, RFE-RL et le service russophone de la BBC sont financés respectivement par Berlin, Washington et Londres. En Russie, leurs journalistes publient régulièrement des enquêtes critiques du Kremlin. Le mois dernier, Deutsche Welle a été interdit en Russie et ses reporters contraints d'arrêter de travailler.