Centrale de Zaporijia : faut-il réellement craindre un "nouveau Tchernobyl" ?

Avec l'alerte des autorités de Kiev et Moscou sur une future attaque ciblée, de nombreux internautes prédisent un scénario similaire à celui de Tchernobyl. "Alerte à prendre très au sérieux pour ne pas revivre un Tchernobyl bis", écrit par exemple l'un d'entre eux, 37 ans après le drame, quand une autre s'inquiète d'un scénario encore plus catastrophique. " Vu la taille de la centrale de Zaporijia, Tchernobyl à côté, c'était peanuts", écrit-elle. Une éventualité que la totalité des experts que nous avons interrogés écarte.

D'une part, car il ne s'agit pas des mêmes technologies. Les six réacteurs VVER de conception russe sont complètement différents de ceux que l'on trouvait du temps de Tchernobyl, qui étaient de type RBMK. "À l'époque, le cœur avait littéralement explosé", note Karine Herviou, directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), auprès de TF1info. "Il n'y avait pas d'enceinte de confinement et les rejets ont été directement dispersés dans l'environnement".

Au-delà de leur conception, les six unités qui produisaient environ un cinquième de l'électricité ukrainienne avant la guerre sont à l'arrêt depuis septembre. "Or, plus le temps passe, plus la chaleur diminue", comme le souligne Lova Rivel, chercheuse spécialiste de la dissuasion nucléaire. Et de prendre l'exemple d'une plaque de cuisson, dont le danger s'atténue à mesure que le temps passe. "Avec une puissance affaiblie, contrôler l'emballement est plus simple. Au contraire, à Tchernobyl, le réacteur était en pleine utilisation", note la chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique.