Centrale de Zaporijia : retour sur plusieurs mois de tensions face au risque d'un accident nucléaire

Les forces russes prennent le contrôle des six réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijia le 4 mars 2022, dans les premières semaines de l'invasion. Lors de l'attaque, des tirs d'artillerie russes provoquent l'inquiétude pour la sûreté du site, un incendie se déclarant dans son enceinte. L'organisme d'État ukrainien chargé de l'inspection des sites nucléaires indique finalement ne pas avoir constaté de fuite radioactive.

Alors que le fonctionnement de la centrale est assuré par des employés ukrainiens, le président d'Energoatom Petro Kotine alerte néanmoins sur le risque que représente l'occupation russe du site. Selon lui, ce sont "environ 500 soldats et 50 véhicules lourds, des tanks et des camions" qui se trouvent sur place. Il affirme par ailleurs que "les Russes ont enlevé une centaine d'employés de la centrale nucléaire" et qu'"un employé est mort après avoir été torturé".

Il appelle alors à créer une "zone démilitarisée" sur le site de la centrale. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique déclare à plusieurs reprises qu'elle souhaite organiser une inspection de la centrale. Les autorités ukrainiennes s'y opposent, jugeant qu'une telle visite légitimerait l'occupation russe.