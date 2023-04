Ukraine : ces autres milices russes qui pourraient faire de l’ombre à Wagner

En effet, ces PMC (private military companies) comportent de véritables avantages pour le pouvoir sur le plan politique, militaire, mais aussi économique. Elles bénéficient d'une marge de manœuvre considérable sur le terrain, puisqu’elles échappent à la loi russe et servent de "sous-traitants" à l’armée traditionnelle. Mais Moscou peut aussi "soutenir des partenaires étatiques et non étatiques, extraire des ressources, influencer des dirigeants étrangers et s'engager dans d'autres activités qui font avancer les objectifs de la politique étrangère russe", selon le Centre d'études stratégiques et internationales.

Sur leur fonctionnement et leur nombre, difficile d’obtenir des détails précis tant ces sociétés avancent à pas feutrés. La clé de leur succès tient à leur discrétion. Les agissements de Wagner étaient gardés relativement secrets jusqu’à quelques mois, avant que des enquêtes ne soient publiés sur la milice et que son fondateur, Evguéni Prigojine, ne reconnaisse son existence fin septembre.