Guerre en Ukraine : ces lance-roquettes à longue portée que Joe Biden refuse de livrer à Kiev

Les MLRS ont été mis au point spécialement dans le cadre de la doctrine développée par l'Otan dans les années 1980. D’un calibre de 277 millimètres, les roquettes tirées par les M-270 MLRS sont plus puissantes que l’artillerie traditionnelle et ont déjà été utilisées lors des deux guerres du Golfe, en 1990-1991 et en 2003. La production de cet engin a cessé en 2003. Environ 1300 de ces systèmes ont été construits pour l'armée américaine et des clients à l'exportation : l'Allemagne, la Grèce, la France, Israël, l'Italie, le Japon, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, la Turquie ou encore le Royaume-Uni.