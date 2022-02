"C'est notre maison" : ces expatriés ukrainiens qui rentrent pour se battre

Comme lui, d'autres expatriés rentrent au pays pour tenter de contrer les desseins russes. Interrogé lors d'un reportage des équipes de TF1 en Pologne, un mécanicien témoigne. "[Je pars] pour faire la guerre en Ukraine. La guerre", souffle-t-il. "Bien-sûr que j'ai peur mais c'est mon pays, ma terre, je dois aller combattre", certifie un autre jeune Ukrainien. "C'est notre maison, c'est tout", assure un troisième homme.

Valery Shyrokov, un Franco-Ukrainien originaire de Strasbourg a, lui aussi, décidé de répondre à l'appel de la patrie et de regagner Kiev. "Je suis arrivé vers 19h et j'ai attendu jusqu'à 3h du matin pour être inscrit. J'ai passé la nuit entière au commissariat pour m'inscrire et pour recevoir une arme", a-t-il raconté à RFI. "J'ai eu une Kalachnikov et j'ai reçu une petite formation", précise le soldat de circonstance.