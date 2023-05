Guerre en Ukraine : cette vidéo montre-t-elle des soldats russes piller le corps d'un blessé ?

À première vue, les images semblent avoir été manipulées. En regardant attentivement l'instant avant, pendant et après la frappe, de nombreux indices poussent à la vigilance. Les éléments les plus flagrants sont repris dans les quatre images ci-dessous. D'abord, la zone touchée est déformée et change de couleur juste avant l'impact de l'obus. Ensuite, la fumée liée à l'explosion s'étend sur un cercle fixe. Et une zone floue apparaît quelques secondes après. Enfin, le flou disparaît et le chemin reprend sa couleur et sa texture du début de vidéo. L'impact ne laisse aucune trace visible sur le sol. La séquence a donc l'air fausse, comme si l'explosion avait été ajoutée au montage.