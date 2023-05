Guerre en Ukraine : cette vidéo montre-t-elle la fuite massive de Russes qui quittent Belgorod ?

Or, la direction que prennent les voitures engagées sur cette route ne confirme pas une fuite des habitants vers d'autres zones du territoire russe. Au contraire, cet axe traverse la ville vers l'ouest en direction de l'Ukraine voisine. Ce qui tend à rejeter la théorie d'un exode massif. Et quid de la piste de l'accident ? Une recherche par mots-clés sur Yandex permet de constater que cette route est particulièrement accidentogène, et que des bouchons monstrueux y ont déjà été observés par le passé, comme ici en juin 2022. En affinant nos recherches sur des événements plus récents, on découvre d'autres publications sur VK, le Facebook russe, qui viennent confirmer qu'il y a bien eu un accident de la route, ce lundi matin, à proximité de l'Université de Belgorod.