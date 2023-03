Guerre en Ukraine : Cette vidéo montre-t-elle un drone ukrainien abattre une ambulance russe ?

Plusieurs éléments nous poussent au doute, parmi lesquels le véhicule en question. Sur les images diffusées en ligne, l'engin ne possède pas de gyrophare. Pire, il ne présente aucun marquage distinctif : ni croix rouge, ni inscription sur le capot. Par ailleurs, seule la porte du siège passager est ouverte, et non pas l'arrière comme cela devrait être le cas lors d'une intervention.

Pour en savoir plus, nous avons retracé l'origine de cette vidéo. Elle est apparue pour la première fois le 24 février sur cette chaine Telegram pro-Ukraine. En légende, une toute autre réalité : "Salutations aux officiers du MGB et à quelques ordures de Donetsk de la part de la 59ème Brigade." Le MGB renvoie, ici, aux services de sécurité russes de Donetsk, la "capitale" officieuse de la région du Donbass. L'attaque viserait donc plutôt des officiers militaires russes. Derrière ce post, on retrouve un certain Roman Sinicyn, qui documente le conflit sur ses réseaux sociaux. Se mettant en scène en tenue militaire, le jeune homme n'est pourtant pas soldat, mais "coordinateur de la direction militaire de la Fondation caritative Serhiy Prytula", selon son profil Facebook.