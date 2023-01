Guerre en Ukraine : la maintenance, l'autre enjeu des livraisons d'armes

Même son de cloche du côté des Allemands. Selon plusieurs médias américains et allemands repris par l'AFP, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz refuse de livrer ses chars de combat Leopard à Kiev tant que Washington n'en aura pas fait autant avec ses Abrams.

La France n'est pas en reste. Avant de livrer des chars Leclerc, une arme réclamée par Kiev et dotée d'un canon d'une portée de 4000 mètres qui peut tirer jusqu'à six obus par minute tout en roulant, le ministre de la Défense Sébastien Lecornu a listé plusieurs critères à respecter. Parmi eux, "la garantie de leur maintien en condition opérationnelle", a-t-il insisté en début de semaine au Sénat. "Ce point est particulièrement sensible pour les chars Leclerc", qui ne sont plus produits depuis 2008.

Depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, la maintenance des équipements envoyés à l'Ukraine figure au premier plan des échanges internationaux. "Il ne s'agit pas seulement d'ajouter plus de systèmes de défense antiaérienne, plus d'armes, mais aussi de s'assurer que les systèmes et les armes déjà fournis fonctionnent comme ils le devraient", déclarait début janvier Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan. "Nous devons également nous assurer que nous fournissons les munitions nécessaires, les pièces de rechange et la maintenance des systèmes qui sont déjà fournis."