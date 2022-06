Guerre en Ukraine : chassés de l'île aux Serpents, les Russes n'ont pas perdu le contrôle de la mer Noire

Si l'île aux Serpents offrait à l'armée russe une position théoriquement idéale, d'où elle pouvait atteindre les côtes ukrainiennes et contrôler le trafic maritime, à commencer par le passage des cargos céréaliers, l'inverse était également vrai. L'armée ukrainienne a ainsi pu pilonner l'île depuis ses propres côtes, et y empêcher le débarquement de troupes et d'armement lourd russes.

Pour l'analyste militaire ukrainien Oleg Zhdanov, interrogé par la BBC, stationner des troupes sur ce rocher inhospitalier n'a en fait aucun sens, pour l'un ou l'autre camp. Selon lui, l'Ukraine doit désormais s'en tenir à la possibilité permanente de frapper toute entité qui chercherait à aborder sur l'île, notamment pour améliorer la défense du port d'Odessa, à environ 200 kilomètres au nord.