Combats acharnés à Bakhmout, Poutine évoque la perspective d'un accord... Le point sur la situation en Ukraine

La bataille de Bakhmout fait rage. Depuis l'été, les combats se poursuivent autour de Bakhmout, ville que Moscou tente inlassablement de conquérir sans toutefois y parvenir malgré l'appui du groupe paramilitaire Wagner. Les hostilités ont pris ces dernières semaines une importance d'autant plus symbolique pour les responsables russes, qui subissent une série d'humiliantes défaites, notamment avec les retraites de la région de Kharkiv en septembre ou de Kherson en novembre. Face à des Ukrainiens qui ont eu le temps de préparer leur défense, les Russes semblent jeter toute leur énergie et leur équipement dans la bataille pour prendre cette ville située à 80 km au nord de Donetsk et 100 km à l'ouest de Lougansk, les deux bastions des séparatistes prorusses.

Centrale de Zaporijia : deux employés ukrainiens détenus. L'Ukraine a accusé ce vendredi la Russie de détenir deux employés de la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée militairement par Moscou, après les avoir "violemment passés à tabac". Selon l'opérateur nucléaire Energoatom, "l'armée russe a fait irruption dans les locaux où se trouve le Département des programmes sociaux de la centrale et, en présence d'autres employés, a violemment frappé le chef du département, Oleksiï Troubenkov, et son adjoint, Iouriï Androsov".

40% du réseau énergétique ukrainien détruit. Si les forces russes ont quitté précipitamment Kherson il y a près d'un mois, les infrastructures énergétiques ukrainiennes autour de la ville libérée ont "pratiquement toutes été détruites", a indiqué ce vendredi l'opérateur national Ukrenergo, selon qui la situation reste également "compliquée" à Odessa. Le travail "réussi" de la défense antiaérienne ukrainienne a toutefois évité que plus de frappes russes ne touchent leurs cibles et endommagent encore davantage le réseau énergétique national, déjà détruit à 40% selon les autorités ukrainiennes. "Plus d'un millier de missiles et de drones" ont été tirés par la Russie "depuis le 10 octobre 2022", date des premières attaques russes d'ampleur sur les sites énergétiques ukrainiens.