Ukraine : comme en Syrie et en Tchétchénie, Poutine "écrase les villes sous un tapis de bombes"

Confronté à une résistance ukrainienne qu'il n'imaginait pas, le maître du Kremlin cherche à imprimer la peur, juge l'eurodéputé Bernard Guetta, ce jeudi 10 mars au matin sur LCI. "Son pouvoir de destruction est immense. Il possède une force militaire considérable et qu'il utilise ", en "se calquant" sur ses faits d'armes à Alep, en Syrie, et à Grozny, en Tchétchénie, ajoute l'élu.

"Il écrase littéralement les villes sous un tapis de bombe", poursuit Bernard Guetta, évoquant la cité syrienne. "Il ne reste plus rien d'Alep. C'est une ville en ruine." Et pour cause, "Poutine visait systématiquement, dans l'espoir de démoraliser les populations, les écoles, les collèges, les lycées et les hôpitaux", explique l'élu.