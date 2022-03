Guerre en Ukraine : comme l'Europe, les États-Unis accordent une "protection temporaire" aux réfugiés ukrainiens

La décision américaine a une portée beaucoup plus limitée que celle des 27 pays membres de l'UE qui ont accepté jeudi à l'unanimité d'accorder une "protection temporaire" aux réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, qu'ils soient ressortissants ou résidents de longue date dans ce pays. Elle leur permettra de séjourner dans l'UE pour une durée d'un an renouvelable, d'y travailler, d'accéder au système scolaire et d'y recevoir des soins médicaux. Jusqu'à présent, les ressortissants ukrainiens ne pouvaient rester que 90 jours sans visa dans l'UE.

"Nous avons déjà accueilli environ 1 million de réfugiés et nous en verrons des millions d'autres. Nous avons besoin de cette législation pour leur offrir une protection adéquate", a déclaré la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson. "Notre décision unanime reflète le plein engagement de l'UE dans la solidarité au peuple ukrainien face à cette guerre injustifiable", a également commenté le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin.