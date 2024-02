Ukraine : comment des Indiens se sont retrouvés enrôlés par la Russie pour se battre

Selon les autorités indiennes, des ressortissants du pays se sont enrôlés pour des "emplois de soutien" au sein de l'armée russe. Certains d'entre eux ont cependant été envoyés sur le front pour se battre. De nombreux centres de recrutement ont été déployés par Moscou, en Inde mais aussi à Dubaï ou à Cuba.

Une campagne de recrutement mondiale. C'est ce que la Russie a orchestré ces derniers mois. Pour répondre à son besoin de main d'œuvre, l'armée de Moscou enrôle désormais des hommes aux quatre coins du monde. En particulier en Inde. Le quotidien The Hindu a dévoilé, mardi 27 février, une enquête décrivant les rouages de ces embauches pour rejoindre les troupes russes. Problème : leur contrat ne stipule pas qu'il s'agit de se battre. Une vingtaine d'Indiens sont ainsi bloqués dans diverses villes frontalières le long des lignes de front. Et au moins trois d'entre eux ont été "contraints" de se battre aux côtés des Russes, selon le journal.

1200 dollars par mois

Un traducteur indien, employé dans un centre de recrutement militaire russe à Moscou, a affirmé à l'AFP avoir supervisé l'enrôlement de "70 à 100" Indiens, précisant que les Népalais étaient nettement plus nombreux. "Chaque grande ville dispose d'un centre de recrutement où sont traités les ressortissants étrangers", explique cet homme ayant requis l'anonymat par crainte de représailles. Le ministère des Affaires étrangères a réagi, reconnaissant être "au fait que quelques ressortissants indiens ont signé pour des emplois de soutien avec l'armée russe". "Nous exhortons tous les ressortissants indiens à faire preuve de prudence et à se tenir à l'écart de ce conflit", ajoute le ministère.

Selon The Hindu, l'armée de Vladimir Poutine ne se limiterait plus aux frontières de la Russie : des recruteurs basés à Dubaï auraient escroqué des Indiens en leur promettant des salaires élevés et un passeport. À leur arrivée à Moscou, ces recrues auraient été formées au maniement "d'armes et de munitions par l'armée russe" et envoyées sur les lignes de front en janvier. Cinq Indiens ont raconté avoir réagi à des vidéos faisant la promotion d'emplois de "soutien de l'armée" russe, payés quelque 1200 dollars par mois. Aucun n’avait d’expérience militaire. Les vidéos ont été postées sur YouTube, Instagram et TikTok sous le nom de BabaVlogs, alias de Faisal Khan, un agent de recrutement basé à Dubaï.

Dans l'une d'elles, Faisal Khan apparaît dans une rue de Saint-Pétersbourg, où il propose un emploi de "soutien" dans l'armée russe contre 3600 dollars. "Vous n'êtes pas obligé de vous battre", dit-il face à la caméra de son téléphone portable. "Tout ce que vous aurez à faire sera de déblayer les bâtiments détruits, d'entretenir les armureries et au bout d'un an de service, vous serez éligible à la résidence permanente."

Un Indien, originaire de l'État du Karnataka, a expliqué à l'AFP qu'il est stationné à Kherson et attend de partir au front, avec un compatriote et neuf Cubains. L'île est, elle aussi, concernée : La Havane a annoncé début septembre l'arrestation de 17 personnes à Cuba pour leur lien présumé avec un réseau opérant depuis la Russie pour des recrutements illégaux. Un média à Miami a par exemple révélé les cas d'Andorf Velazquez et Alex Vega, deux Cubains de 19 ans qui ont affirmé dans des vidéos avoir été trompés via Facebook pour travailler comme maçons sur des chantiers de construction en Ukraine avec l'armée russe et avoir été envoyés au front.