Guerre en Ukraine : comment fonctionne la tentaculaire propagande russe

La fabrique du mensonge a débuté dès le premier jour du conflit. Le 24 février, le Kremlin lance l'offensive et les médias russes annoncent le début d'une "opération militaire spéciale visant à protéger les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk". Un phrasé qui reprend à la perfection l'une des expressions favorites du Kremlin et qui symbolise à lui seul la stratégie du pouvoir politique et médiatique russe. Au fil des mois, les médias vont nier les faits, mentir, ridiculiser les positions occidentales et surtout, aller toujours plus loin. La communication autour de Boutcha n'en est qu'un exemple. Après avoir expliqué que les massacres de civils étaient des mises en scène, la presse pro-Kremlin va moquer les Occidentaux qui croient en cette "machination" avant d'accuser Kiev d'avoir tué sa propre population pour créer ce bain de sang. Idem à propos des motivations derrière le conflit. On parle de nazisme, mais aussi de "guerre contre le satanisme", de "djihad contre le mal absolu" et même d'une guerre orchestrée par les gouvernements occidentaux qui auraient "provoqué, programmé" cette "opération militaire".

Une parole décomplexée, débarrassée de toute preuve factuelle, qui atteint son paroxysme le 9 janvier. Ce soir-là, les téléspectateurs russes vont entendre l'un des propagandistes du Kremlin ouvertement menacer la France d'une "frappe préventive". Si, vue depuis l'Europe, cette parole peut paraître grossière, il ne faut pas s'y méprendre. Ces messages remplissent parfaitement leur objectif. À destination des Russes, ils permettent de rendre acceptable l'inacceptable dans l'imaginaire collectif. "Les idées les plus absurdes et les plus dangereuses sont répétées jusqu'à devenir crédibles", analyse ainsi le journaliste russe Denis Strelkov auprès de TF1Info. "Au début, ça paraît violent, puis c'est juste idiot, puis tout le monde en parle. Et au fur et à mesure des mois, ça devient presque normal."