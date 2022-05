Guerre en Ukraine : comment l'armée de Vladimir Poutine cherche à "russifier" Marioupol

Les forces russes qui ont pris le contrôle de Marioupol ont décidé de supprimer les vacances scolaires d'été pour préparer les élèves au programme scolaire russe, a affirmé un responsable ukrainien de la ville. Selon Petro Andriouchtchenko, "tout l'été, les enfants auront des cours de langue et de littérature russe, d'histoire russe et des cours de mathématiques en russe". Le but de "l'occupant", pour ce conseiller municipal, "c'est la 'dé-ukrainisation' et la préparation de la rentrée selon le curriculum russe".