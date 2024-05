La Russie utilise depuis 2022 des bandes dessinées de propagande pour dépeindre son "opération spéciale" en Ukraine. Des ouvrages réalisés à la façon des comics américains qui ont récemment été distribués dans des écoles du pays et des territoires ukrainiens occupés.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le Kremlin a souvent eu recours aux récits de propagande multi-formats pour promouvoir son "opération spéciale" contre Kiev. Parmi ceux destinés à la jeunesse russe : des bandes dessinées, consacrées aux "héros" russes, raconte la BBC dans un article publié ce jeudi 30 mai.

Les Ukrainiens dénigrés, l'armée russe encensée

Distribués depuis fin 2022 dans les écoles russes, ces comics offrent une vision du conflit bien différente de la réalité. On y présente des récits basés sur des "faits réels" avec des soldats dépeints comme ayant le beau rôle. Des "gentils" qui combattraient de "méchants" nationalistes ukrainiens, parfois qualifiés de nazis, reprenant ainsi les accusations de Vladimir Poutine et du Kremlin.

Capture d'écran des planches de comics distribués dans les écoles russes - Capture d'écran des planches de comics distribués dans les écoles russes

De hauts gradés russes sont également encensés par ces récits, comme le colonel général Azatbek Omurbekov, connu dans les médias occidentaux et ukrainiens comme le "boucher de Boutcha". Élevé au rang de héros en Russie, il était à la tête de l’unité de 1600 hommes qui avait pris le contrôle de cette commune des environs de Kiev en avril 2022, suspectée d'y avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Un massacre qui, selon les autorités ukrainiennes, avait coûté la vie à plus de 1400 civils dans le district de Boutcha, dont au moins 600 dans la ville elle-même.

Couvertures de О НЕУДАЧНОМ КОНТРНАСТУПЕ (HISTOIRE D'UNE CONTRE-ATTAQUE INFRUCTUEUSE) - Rybar Photoshop montage

Selon la BBC, des distributions massives de ces bandes dessinées faisant l'éloge de l'invasion de l'Ukraine ont eu lieu en avril dernier dans des écoles de Russie et des territoires ukrainiens occupés. Le ministère de l'Éducation et le ministère de la Défense de la Fédération de Russie auraient d'ailleurs directement participé à l'élaboration des comics.