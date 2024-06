Deux ans après avoir envahi l'Ukraine, la Russie poursuit sa propagande et implique de plus en plus l'Église orthodoxe. Sur le front du Donbass, le 20H de TF1 a suivi un prêtre qui officie auprès des soldats. À Moscou, un autre partage la prière qu'il est désormais obligé de réciter et qui affirme que la Russie est le pays agressé.

De l'eau bénite aspergée sur un véhicule blindé et une prière prononcée sur le front. Alors que la guerre en Ukraine s'enlise, la Russie s'appuie sur l'Église orthodoxe pour asseoir sa propagande. D'abord dans le Donbass, là où les combats sont les plus meurtriers, le 20H de TF1 a suivi Piotr Grisenko, un prêtre intervenant auprès des soldats russes.

Devant notre caméra, comme le montre le reportage visible en tête de cet article, il asperge d'eau bénite les soldats, leur véhicule et prie pour eux. "Chaque objet peut être béni ou sacré, le but c'est que les soldats à l'intérieur restent en vie même si le blindé est touché", explique le prêtre. Celui qui a rejoint les séparatistes pro-russes il y a dix ans nous emmène ensuite plusieurs mètres sous terre, où une chapelle a été aménagée.

Comme chaque jour, elle est bondée de soldats réunis pour prier. Le prêtre leur distribue aussi des badges avec une icône du Christ et une croix orthodoxe à placer sur leur uniforme. "Ces badges vous protégeront, comme ils ont protégé les autres soldats", leur assure Piotr Grisenko. Ce jour-là, deux soldats russes se font aussi baptiser, une pratique courante avant une bataille. "On ne vit pas longtemps ici, mais nous vivrons éternellement là-haut", assure le religieux. "On croit que Dieu, pour les exploits ici-bas, accueillera les âmes des soldats russes dans son royaume céleste".

"Le Christ a vaincu les enfers et la Russie vaincra", assure une affiche de propagande

La mobilisation de l'Église orthodoxe est aussi requise loin du champ de bataille. À Moscou, des affiches commandées par le ministère des Armées et placardées dans les rues proclament par exemple "Le Christ a vaincu les enfers et la Russie vaincra", "Je crois en moi. Je crois en Dieu. Je crois en la victoire", ou encore :"Si Dieu est avec nous, qui est contre nous ?". Des messages aux accents de guerre sainte, une guerre contre le "satanisme" de l'Occident, selon les mots employés par Vladimir Poutine.

Dans la rue, les habitants sont mitigés face à ces affiches de propagande. "Moi je trouve ça bien, la religion orthodoxe nous réunit contre le fascisme et le nationalisme", avance un passant. "On ne devrait pas mélanger la religion et la guerre", estime au contraire un autre. "Selon les saints évangiles, les curés devraient appeler à la paix", abonde une troisième personne.

Ce message se retrouve aussi dans les paroisses du pays, où les curés ont de nouvelles obligations. En vertu d'un décret, la prière pour la victoire de la Sainte Russie doit être récitée. Celle-ci est alignée sur le discours politique officiel et affirme que la Russie est le pays agressé.

"Cette prière explique que ceux qui font la guerre luttent contre la Sainte Russie, ils veulent diviser notre peuple", explique le prêtre Alexander Borisov. "Dans ma paroisse, je dirais que 80% des fidèles apprécient cette prière et partagent la politique actuelle, et 20% pensent que la Russie a fait une erreur, qu'elle a attaqué et agressé l'Ukraine". Mais l'effet de ces discours est difficile à mesurer, car si 72% de la population russe se déclare orthodoxe, moins de 2% est pratiquante.