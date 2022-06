Guerre en Ukraine : comment les prorusses ont détourné les propos d'une députée sur les viols d'enfants

En réalité, cet extrait a été volontairement isolé, afin de laisser penser à des aveux. En lisant la suite de l'entretien de cette ancienne médiatrice, on réalise que son témoignage est radicalement différent. Et l'auteur de "l'article" ne peut pas l'ignorer. De fait, dès le chapeau, le média ukrainien rappelle que Lyudmila Denisova réitère ses propos selon lesquels il existerait des déportations et de violences sexuelles en Ukraine. Et dans le reste de l'interview, les choses sont on ne peut plus claires.

Si l'ex-députée reconnaît "parfois un vocabulaire très dur", elle affirme avoir "utilisé les mots suggérés par les victimes elles-mêmes". "J'ai dit mot pour mot aux médias ce que m'avaient dit les psychologues qui travaillaient sur la ligne de soutien psychologique de l'Unicef", explique-t-elle. Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, les explications de la députée apparaissent en gras quelques lignes avant la citation choisie par le "Média en 4-4-2".