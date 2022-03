Guerre en Ukraine : comment venir en aide aux civils ?

Une semaine après le début de l'invasion russe en Ukraine, la solidarité bat son plein. Alors que les troupes de Vladimir Poutine avancent peu à peu vers les grandes villes, les pays occidentaux ont envoyé des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre. Sur le plan humanitaire, de nombreuses associations sont mobilisées pour soutenir les civils.

Si vous souhaitez contribuer à l'aide humanitaire, il est possible de réaliser des dons. Plusieurs organisations interviennent sur le terrain. Parmi elles, la Croix-Rouge internationale. L'association est présente en Ukraine depuis 2014 "avec plus de 600 collaborateurs". Elle intervient essentiellement pour apporter de la nourriture et de l'eau dans les situations d'urgence, des objets de première nécessité, mais aussi pour soutenir les hôpitaux.

D'autres associations mobilisées en Ukraine collectent des dons. C'est notamment le cas de l'ONG Médecins sans frontières, dont les équipes sont "présentes aux points de passage aux frontières" et "œuvrent pour faire entrer personnel et matériel dans les zones les plus touchées par l'offensive militaire russe". L'ONG Care International recueille également les dons des particuliers pour fournir l'aide d'urgence aux Ukrainiens dans le besoin, tout comme Première urgence internationale ou l'Unicef, dont les aides sont portées à destination des enfants.