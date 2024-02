Comment Ioulia Navalnaïa, veuve d'Alexeï Navalny, est devenue la cible d'une campagne de désinformation venue de Russie

La veuve d'Alexeï Navalny a promis de reprendre le combat de son mari, décédé le 16 février en détention. Depuis, Ioulia Navalnaïa est la cible de fausses informations qui visent à la décrédibiliser. Une campagne venue de Russie, selon l'analyse des chercheurs de Reset et le collectif Antibot4Navalny.

À la minute où elle a repris le combat de son mari, Ioulia Navalnaïa est devenue une cible pour le Kremlin. Depuis la mort d'Alexeï Navalny, sa femme est visée par de nombreuses fausses informations, qui ne cessent de s'accumuler à mesure qu'elle s'impose dans le débat public. Alors qu'elle était à Strasbourg ce mercredi 28 février pour s'adresser aux eurodéputés, les commentaires pour remettre en cause sa crédibilité se sont multipliés. L'accusant tour à tour d'être une "pleurnicheuse", ou d'avoir "remplacé son mari", des centaines de commentaires dégradants ont afflué sur les réseaux sociaux. Des messages misogynes, qui s'inscrivent dans une vaste campagne de désinformation venue de Russie.

Montages, deepfake et photos sorties du contexte

C'est ainsi qu'au cours des jours qui ont suivi la mort d'Alexeï Navalny, celle qui a été à ses côtés pendant près de trente ans a été accusée de l'avoir laissé tomber. Le 22 février, un message audio attribué à la mère de l'opposant russe a ainsi déferlé sur les réseaux sociaux et les médias proches du Kremlin. Dans l'enregistrement, Lyudmila Navalnaya accuse sa belle-fille de ne pas vraiment avoir soutenu son fils, préférant "parader sur les tapis rouges". "Il est étrange de voir comment tu t'es appropriée sa voix après son décès, comment tu n'as pas respecté une phase de deuil", l'entend-on dire. Des propos que n'a jamais prononcés la mère de l'opposant russe. Il s'agit en effet d'un audio entièrement généré par une intelligence artificielle. Une supercherie qu'a même fini par reconnaitre Tsargrad TV. La chaîne de télévision proche du Kremlin a démenti l'authenticité de la vidéo, reconnaissant que l'information "s'est révélée fausse". Ce qui n'a pas empêché la séquence de devenir virale. Encore largement diffusée en France ce jeudi, elle nourrit des commentaires à l'encontre de Ioulia Navalnaïa. À titre d'exemple, sous une vidéo des eurodéputés applaudissant l'opposante russe, un internaute écrit : "La mère de Navalny n'est pas du même avis que vous."

Cet audio généré par IA prétend que la mère de Navalny a désavoué sa belle-fille - Capture d'écran / X

Pour remettre en cause l'honnêteté de Ioulia Navalnaïa, d'autres l'accusent d'avoir été infidèle. Une photo d'elle en short, sur la plage, accompagnée d'un homme, est ainsi largement partagée. "Rare photo de Ioulia Navalnaïa pleurant la mort de son mari avec son ami le plus proche, le millionnaire russe Yevgeny Chichvarkin", ironise un internaute, quand d'autres présentent l'entrepreneur russe comme le nouveau compagnon de la veuve. Sauf que l'image n'est pas récente. On la retrouve sur le compte Instagram de cet opposant à Vladimir Poutine, exilé à Londres, dès le 17 août 2021. D'autres internautes ont même utilisé le visage de Yevgeny Chichvarkin pour créer un montage grossier. Sur le cliché, Ioulia Navalnaïa semble embrasser l'homme d'affaires et ami de l'opposant russe. En réalité, sur l'image originale, prise le 19 juillet 2013 par l'AFP, la femme embrasse son mari après sa sortie de prison.

Une série de fausses informations, derrière laquelle on trouve l'ombre de la Russie. Ainsi, auprès de TF1info, le collectif Antibot4Navalny relève par exemple comme le blog Donbass Insider, tenu par une Française devenue porte-voix du Kremlin, a participé à décrédibiliser la femme de l'opposant russe auprès du public francophone. De faux sites internet liés à Moscou se sont également fait le relai de ces fausses informations en France. On les retrouve en effet sur le site pravda-fr.com. Une plateforme qui n'a rien d'anodin, puisqu'elle fait partie du réseau coordonnée Portal Kombat. Selon la Viginum, l'organisation française de lutte contre les ingérences numériques étrangères, on trouve derrière ce réseau l'existence d'un acteur russe. De quoi y voir la main du Kremlin ? C'est en tout cas ce que pensent les chercheurs de Reset, une ONG basée à Londres qui suit les campagnes de désinformation. "Le Kremlin utilise des campagnes de désinformation sexistes pour écraser la dissidence dans son pays et saper la démocratie dans le monde entier", comme l'a déclaré à Wired Kristina Wilfore, membre du collectif Reset.

L'INFO EN GRAND - "Portal Kombat", un réseau "structuré et coordonné" qui relaie la propagande russe en France Source : TF1 Info

À mesure que Ioulia Navalnaya gagne en influence, la stratégie qui vise à lui inventer des liaisons ou la décrédibiliser gagne en visibilité. Si bien qu'en France, les messages sexistes et misogynes ont afflué après sa prise de parole à Strasbourg. Une campagne de désinformation clairement alimentée par les canaux russes et leurs relais en Occident, et qui pourrait désormais s'étendre à l'ensemble de la famille de l'opposant décédé dans sa prison sibérienne. Ce jeudi, le collectif Antibot4Navalny révèle que les mêmes canaux soutenus par le Kremlin s'en prennent maintenant à la fille d'Alexeï Navalny, l'accusant de vivre une vie de luxe à partir d'une fausse vidéo attribuée à tort à la chaine TMZ.

