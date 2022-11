Ukraine : coupures d'électricité, accusations de "crime de guerre"... Le point sur la situation

"SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE". L'Ukraine a réclamé à l'Union européenne un "soutien supplémentaire" pour passer l'hiver, alors que près de la moitié de ses infrastructures énergétiques ont été mises "hors d'état de fonctionner" par les frappes russes massives qui les ont visées depuis début octobre. Le ministère russe de la Défense s'est défendu en assurant viser uniquement des installations liées à l'armée, et a expliqué qu'une série de frappes de longue portée et de précision effectuées la veille avaient "touché exactement les objets ciblés". Quant aux coupures de courant qui concernent 17 provinces et Kiev, elles sont liées au refus de l'Ukraine de négocier avec la Russie et non aux attaques de missiles, selon le Kremlin.