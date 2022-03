Couvre-feu à Kiev, aide supplémentaire des États-Unis... Le point sur la situation en Ukraine

L'UE interdit des exportations de produits de luxe en Russie. L'Union européenne a interdit l'exportation en Russie de ses berlines de luxe, champagne, bijoux et autres articles prisés par les élites qui soutiennent Vladimir Poutine. Londres a imposé des droits de douane punitifs sur la vodka et des gels d'avoirs contre plus de 370 personnes et entités, dont une cinquantaine d'oligarques.

Moscou quitte le Conseil de l'Europe. La Russie a décidé de quitter le Conseil de l'Europe, accusant l'Otan et l'UE d'en avoir fait un instrument au service de "leur expansion militaro-politique et économique à l'Est". Elle a annoncé des sanctions contre le président Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et plusieurs membres de leurs gouvernements.

La CIJ rend son jugement. La Cour internationale de justice (CIJ) rendra une décision mercredi dans une procédure lancée par Kiev, qui demande au plus haut tribunal de l'ONU d'ordonner à Moscou d'arrêter immédiatement son invasion de l'Ukraine.